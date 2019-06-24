Almanya’nın kendi Gezi’cilerine tahammülü yok
Türkiye’de seçilmiş hükümeti hedef alan Gezi kalkışması sırasında protestoculara her türlü desteği veren Almanya’nın başı, kendi çevreci eylemleriyle dertte.
Juechen kentinde merkezi hükümetin fosil yakıtlarla mücadele politikalarını yetersiz bulan iklim aktivistleri, tartışmalı Garzweiler açık maden ocağını işgal etti. Polis kordonunu aşan eylemciler, koşarak maden ocağının etrafına dağıldı. Eylemciler, protesto öncesinde kömür taşınan raylarda oturma eylemi düzenleyerek tren ulaşımını da engelledi. Güvenlik güçleri eylemcileri tekme tokat madenden attı.
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