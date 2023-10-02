Almanya'nın Türkiye ikiyüzlülüğü! Şaşırtmayarak yalana sarıldılar

Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde dün saat 09.30 sıralarında canlı bombalı saldırı girişimi yaşandı. 2 terörist Kayseri'de gasp ettikleri hafif ticari araç ile Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde canlı bomba saldırısı gerçekleştirdi. Teröristlerin kimliği belirlendi ve birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Ancak Batılı yayın organlarının yaşanan terör eylemini okurlarına aktarırken kullandığı dil, terör karşısındaki ikiyüzlü tavırlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne sabah saatlerinde hafif ticari araçla gelen 2 teröristin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırıyla ilgili detaylar netleşti. İki teröristin saldırıyı gerçekleştirmek için kullandıkları 38 TP 962 plakalı hafif ticari aracı Kayseri'nin Develi İlçesi Çataloluk Köyüne bağlı Avlağa Mezrası'nda yaşan Veteriner Mikail Bozlağan'dan gasp ettikleri belirlendi. Teröristlerin yolunu kestikleri veterineri, başından vurarak öldürdükten sonra şarampole sürükleyerek bıraktıkları ortaya çıktı.

VETERİNER'İN CESEDİNİ BABASI BULDU

Çataloluk Köyü Muhtarı İsmail Yıldırım, olayın önceki akşam 20.30 sıralarında gerçekleştiğini belirterek; "Teröristler Avlağa mezrası yakınlarında Veteriner Mikail Bozlağan'ın aracını durduruyor. Mikail'i öldürüp aracını gasp ediyorlar. Yolun kenarına şarampole sürüklüyorlar. Babası oğlunu telefonla defalarca arıyor ancak telefon açılmayınca baba aramaya çıkıyor. Mikail'in babası aracıyla seyir halindeyken virajlı ve tehlikeli bir yer var. Oraya gelince mecburen yavaşlıyor. O sırada yolda kan izi görüyor. Baba kan izlerini takip ederek oğlunun cesedini buluyor" diye konuştu.

KAMERALARA TAKILMAMAK İÇİN ARAZİ YOLUNDAN GİTMİŞLER

Köylerinin Adana sınırındaki Toros dağlarına çok yakın olduğunu belirten Muhtar İsmail Yıldırım; "Biz Mikail'in aracını ormanda aradık ama bulamadık. Teröristler ormanlık alandan yürüyerek gelmişler. Bizim köyün kameralarında Mikail'in aracının girişi var ancak çıkışı yok. teröristler kameralara takılmamak için arazi yollarından gitmişler. Bizim köyümüz Torosların dibinde ormanlık ve dağlık bir alan. Teröristler köye ormanını içinden yürüyerek gelmiş. Mikail olayın olduğu yere 7 kilometre uzaklıkta bulunan Bakırdağı nahiyesinde veterinerlik yapıyordu. Orada dükkanı vardı. Büyük ihtimalle oradan geliyordu. Teröristler yolunu kesin öldürüp aracını gasp etmişler. Sabahta Ankara'daki terör saldırısı oldu."

İçişleri Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğunun belirlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.26'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı girişine araçla gelen 2 terörist tarafından saldırı girişiminde bulunulduğu hatırlatıldı. Girişimin polisler tarafından engellendiği vurgulanan açıklamada, saldırı girişiminde bulunan 2 teröristin, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermeleri neticesinde etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda, teröristlerden birinin kimliği belirlenmiş, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

ALMAN MEDYASININ İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Batı medyası ise bu saldırıya yine 'terör eylemi' diyemedi. Saldırıya ilişkin hazırlanan haberlerdeki özensizlik ise gözlerden kaçmadı. Yayınladıkları videonun başlığında 'bir arabanın havaya uçurulduğu' iddia ediliyor. Ancak videoda havaya uçan bir aracın olmadığı bir intihar saldırısı gerçekleştiği açıkça görülüyor. Öte yandan videonun içerisinde saldırının üstlenilmediği ifade ediliyor ancak saldırıyı gerçekleştirenlerden birinin PKK üyesi olduğu açıklandı.

Alman Devlet haber kuruluşu DW News, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin hazırladığı videolu haberinin başlığında 'İki "terörist" İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir aracı havaya uçurdu' ifadelerini kullandı.