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Almanya'ya 'asker gönder' baskısı: Amerika'ya borçlusunuz

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nda ABD önderliğindeki misyona katılmayı reddetmesi ile ilgili, 'Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomik gücü. Bu başarı küresel sorumluluklar getiriyor.' dedi.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
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ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Berlin'in Hürmüz Boğazı'nda ABD liderliğindeki denizcilik misyonuna katılmayı reddetmesini sert bir dille eleştirdi.
 
Grenell, Berlin'i uzun süredir müttefik olarak sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmemekle suçlayarak, Almanya'nın İran'a karşı gelmekten çekindiğini ileri sürdü.
 
Alman medyasına konuşan Grenell, ''Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomik gücü. Bu başarı ülkeye küresel sorumluluklar da yüklüyor.'' dedi.
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/08/01/010820191051535169695_3.jpg>
 
''AMERİKA'YA BORÇLUSUNUZ''
 
ABD'nin, Almanya'nın Batı'nın bir parçası olarak kalması için çok fazla fedakarlık yaptığını belirten Grenell, Berlin'in Washington'a borçlu olduğunu söyledi.
 
Grenell, ABD'nin başkalarını düşünmenin iyi bir örneği olarak, yüksek maliyetlerle 34 bin askerini yerleştirdiğini belirttti.
 
HEİKO MASS: KRİZ ASKERİ YÖNTEMLE ÇÖZÜLEMEZ
 
<img src=https://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2019/08/01/010820191050505167595_3.jpg>
 
Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için ülkesinin ABD öncülüğündeki askeri bir misyon olan deniz gücü görevine katılım konusunu değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hürmüz Boğazı'nda gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmalıyız. Basra Körfezi'ndeki mevcut krize askeri yöntemler bir çözüm olamayacak'' dedi.
 
 
 
Ancak Almanya'dan kesin bir 'ret' gelmedi. Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Berlin'in konuyu gözden geçirdiğini söyledi.
 
ABD Başkanı Donald Trump da, NATO üyesi Almanya'nın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini birçok kez eleştirmişti

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