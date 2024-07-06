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Dünya

Almanya'ya soğuk duş! Moskova ziyareti sonrası sürpriz iptal

Macaristan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un mevkidaşı Szijjarto ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Macaristan Başbakanı Orban, dün Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmüştü. İptalin bu ziyaretin ardından gelmesi dikkat çekti.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 12:40 - Güncelleme:
Almanya'ya soğuk duş! Moskova ziyareti sonrası sürpriz iptal
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun 8 Temmuz Pazartesi günü Budapeşte'de yapacağı görüşmeyi, Macar tarafının iptal ettiği bildirildi.

Alman basınının, Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandığı haberde, Baerbock'un 8 Temmuz'da Budapeşte ziyaretini gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baerbock'un, Szijjarto ile yapacağı görüşmeyi Macar tarafının iptal ettiği kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Alman tarafının görüşmenin iptal edilmesinden üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, "İki dışişleri bakanı arasında bizzat yapılacak ciddi ve dürüst bir görüşme, Başbakan Orban'ın sürpriz ve koordinasyonsuz Moskova ziyareti bakımından çok önemli olurdu." ifadesi kullanıldı.

- ORBAN, DÜN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk defa Kiev'i ziyaret eden Orban'ın Moskova ziyareti hem Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel hem de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından eleştirilmişti.

Michel, barış misyonu yürüttüğünü belirten Orban için "AB dönem başkanlığının, AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

Borrell da Orban'ın hiçbir şekilde AB'yi temsil etmediğini dile getirmişti.

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