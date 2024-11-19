Polonya merkezli savunma haberleri sitesi Defence Blog, Türkiye'nin geliştirdiği aktif koruma sistemlerinin zırhlı araçlarda kullanılacak olmasını gündemine aldı. "Türkiye tankları yeni aktif koruma sistemleriyle donatacak" başlığıyla haber yayınlayan Polonya basını Defence Blog, Türkiye'nin zırhlı araç filosunu modern aktif koruma sistemleriyle güçlendirmeye hazırlandığını yazdı.

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ASELSAN tarafından tasarlanan AKKOR aktif koruma sisteminin testlerinin başarıyla tamamlandığını hatırlatan Polonya basını, söz konusu sistemin 2025 yılından itibaren Altay ana muharebe tanklarına konuşlandırılmaya başlanacağını belirtti.

AKKOR'un yeni nesil Altay tanklarına entegrasyonunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki Leopard 2A4 tankları ve Korhan hafif zırhlı araçlarına da monte edileceği bildirildi.

AKKOR'un Altay'a entegre edilmesiyle söz konusu zırhlının 3+ nesil bir muharebe tankı seviyesine yükseldiğini ve modern muharebe alanındaki dayanıklılığında önemli iyileştirmeler sağlandığı hatırlatıldı.

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AKKOR'un teknik donanımları hakkında bilgi veren Polonya basını haberinde, "ASELSAN tarafından geliştirilen AKKOR, ağır zırhlı araçları gelen tehditlerden korumak için özel olarak tasarlanmıştır. ASELSAN'a göre sistem modülerdir ve çeşitli platformlara monte edilebilir, bu da araçları güdümlü tanksavar füzeleri ve roketlerden koruyabilmesini sağlar. Sistem, her yönden tehditleri izleyen dört yüksek çözünürlüklü radara sahiptir ve yanlış alarm olasılığını en aza indiren hızlı bir yanıt sağlar." ifadelerine yer verildi.

ASELSAN'ın "AKKOR sistemi, gerçek tehditler ile tehdit olmayanlar arasında ayrım yapmak için gelişmiş algoritmalar kullanıyor ve mümkün olan en iyi savunma yanıtını sağlıyor" açıklamasına değinen Polonya basını, sistemin kısa menzilli radarları, aracın elektromanyetik imzasını düşük tutarak aracı daha az tespit edilebilir hale getirerek ek bir güvenlik katmanı sağladığını yazdı.

AKKOR'un tehditlere karşı nasıl performans gösterdiğini aktaran Defence Blog, "Gelen bir tehdit algılandığında, sensörler verileri aracın savaş yönetim sistemine iletir ve mürettebat için genel durum farkındalığını artırır. Sistem daha sonra tehdidin yönüne doğru döndürülen iki namlulu eğitilebilir bir fırlatıcıyı etkinleştirir. Karşı önlem, gelen mermiyi etkisiz hale getirmek için tam olarak kesme noktasında patlamak üzere tasarlanmış hassas bir zamanlamayla devreye sokulur." ifadelerini kullandı.

"TÜRK ORDUSU İÇİN ÖNEMLİ BİR YÜKSELTME"

AKKOR'un zırhlılara entegrasyonunun Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli bir adım anlamına geldiğini yazan Polonya basını haberinde, "AKKOR aktif koruma sistemi, hızla gelişen bölgesel güvenlik ortamında çeşitli potansiyel tehditlere karşı zırhlı kabiliyetlerini modernize etmeyi amaçlayan Türk ordusu için önemli bir yükseltmedir. Bu gelişme, askeri kabiliyetlerini geliştirmek için giderek daha fazla yerli çözümler geliştirmeye çalışan Türkiye'nin savunma sanayisi için önemli bir adım ileri anlamına geliyor." sözlerine yer verdi.

AKKOR ile Altay tankının birleşmesinin daha donanımlı olacağını yazan Polonya basını son olarak, "AKKOR sistemini taşıyacak olan Altay tankı, çok çeşitli muharebe senaryoları için tasarlanmış yeni nesil Türk ana muharebe tankıdır. AKKOR'un eklenmesiyle, asimetrik tehditlerle başa çıkmak ve yüksek yoğunluklu muharebe operasyonlarında hem mürettebatın hem de aracın hayatta kalmasını sağlamak için daha donanımlı hale geliyor." dedi.

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