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Dünya

Altı yıldır kayıp kedi ailesine döndü

İngiltere’de Tabs adlı kedi, Jude ve John Kinloch çiftinin taşınmaya hazırlandığı Şubat 2013’te kaybolmuştu.

30.12.2019  03:19 - Güncelleme: 30.12.2019  03:19
Sahipleri Tabst’tan şimdiye kadar hiç haber alamamıştı, ta ki bu hafta salı günü Hayvan Kurtarma gönüllüsü Lisa Jones (Gillingham, Kent’teki) evinin yakınlarında “bir deri bir kemik” kediyi fark edene ve kısa süre sonra ismini ve sahiplerinin telefon numarasını içeren künyesini görene kadar. Jones’tan aldıkları sürpriz telefonla çok şaşıran Kinlochlar artık 19 yaşındaki kedileri Tabs’ı almak için hemen yola çıktı. Kedinin sahibi Jude, “Telefonu açtığımızda buna inanamadık. lk başta bunun bir tür şaka olduğunu düşündüm. Ardından Jones kedinin ismini söylediğinde, Tabs dediğinde şaka olmadığını anladım. 19 yaşında olmasına rağmen hayatta kalmayı çok iyi başarmış” dedi. 

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