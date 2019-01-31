14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2127
  • 5,9931
  • 221.618
  • 105.486
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Altılı Arap Dışişleri Bakanları toplantısı Ürdün'de başladı

Ürdün'ün ev sahipliğinde altı Arap ülkesinin katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen istişare toplantısı Ölü Deniz bölgesinde başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ölü Deniz'deki Konferans Sarayı'nda düzenlenen toplantıda, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Mısır dışişleri bakanları yer alıyor.

Bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kaydedilen toplantının ana gündem maddesinin Suriye'nin Arap Birliği'ne geri alınması konusu olduğu öngörülüyor.

Dışişleri bakanları toplantısı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Hostes yolcuyu koltuğuna bağlanarak durdurulabildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Venezuela'nın muhalif lideri Batı'dan yardım istedi

Venezuela'nın muhalif lideri Batı'dan yardım istedi

Dışişleri Bakanlığından Med7 Zirvesi'nin bildirisine sert tepki

Dışişleri Bakanlığından Med7 Zirvesi'nin bildirisine sert tepki

HDP'li vekiller terörist cenazelerinin baş aktörü oldu

HDP'li vekiller terörist cenazelerinin baş aktörü oldu

Skandal ortaya çıktı: Apple uygulamayı yasakladı

Skandal ortaya çıktı: Apple uygulamayı yasakladı

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Merakla bekleniyordu: Onay verildi

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

Dünyanın en iyisi Türkiye'de: Yerin 20 metre altında bulundu

'Menfez paşası' yalanlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı

'Menfez paşası' yalanlarıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı

Darbecilerin savunmasını çökerten 'ses kaydı' ortaya çıktı

Darbecilerin savunmasını çökerten 'ses kaydı' ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

ABD´de skandal görüntüler

ABD´de skandal görüntüler

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Dünyanın en iyi statları listesine Türk damgası!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA