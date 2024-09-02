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Dünya

Amatör bisikletçi yüksek rakımda oksijen yetersizliğinden öldü

Hindistan'da 3 bin metrenin üzerinde irtifaya sahip Ladakh bölgesinde tek başına seyahat eden amatör bisikletçi Chinmay Sharma, yüksek rakımdaki oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 22:18 - Güncelleme:
Amatör bisikletçi yüksek rakımda oksijen yetersizliğinden öldü
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NDTV televizyonunun haberine göre, başkent Yeni Delhi'ye komşu Noida kentinde ikamet eden Sharma, bisikletiyle tek başına yolculuk yapmak için Ladakh'a bağlı Leh şehrine gitti.

Birkaç gün bölgede seyahat ettikten sonra baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan amatör bisikletçi Sharma'nın oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

ORTALAMA RAKIM 3 BİN METRENİN ÜZERİNDE

Çöl bölgesi olan Leh kentinde ortalama rakım 3 bin metrenin üzerinde.

Turistlere yüksek rakım nedeniyle en az 3 gün boyunca bölgeye alışmaları tavsiye ediliyor.

  • Chinmay Sharma
  • Ladakh Bisikletçisi
  • Yüksek İrtifa Ölümü

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