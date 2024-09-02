Amatör bisikletçi yüksek rakımda oksijen yetersizliğinden öldü

NDTV televizyonunun haberine göre, başkent Yeni Delhi'ye komşu Noida kentinde ikamet eden Sharma, bisikletiyle tek başına yolculuk yapmak için Ladakh'a bağlı Leh şehrine gitti.

Birkaç gün bölgede seyahat ettikten sonra baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan amatör bisikletçi Sharma'nın oksijen yetersizliği sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çöl bölgesi olan Leh kentinde ortalama rakım 3 bin metrenin üzerinde.

Turistlere yüksek rakım nedeniyle en az 3 gün boyunca bölgeye alışmaları tavsiye ediliyor.