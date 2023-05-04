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Dünya

Amaziglerin yılbaşı günü için resmi tatil kararı

Fas'ta yerli topluluk Amaziglerin (Berberiler) 12 Ocak'ta kutladığı yılbaşı gününün resmi tatil olarak ilan edilmesine karar verildi.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 00:06 - Güncelleme:
Amaziglerin yılbaşı günü için resmi tatil kararı
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Fas Kraliyet Divanı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Fas Kralı 6. Muhammed, Amazig yılbaşı gününün, Hicri ve Miladi yılbaşı günleri gibi resmi ulusal tatil kabul edilmesini emretti." ifadesi kullanıldı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş'a kraliyet kararının uygulanması için gerekli talimatların iletildiği belirtilen açıklamada, kararın Fas Kralı'nın Amazig topluluğuna gösterdiği ilginin somut göstergesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Amaziglerin, Fas kimliğinin önemli bir parçası ve tüm Faslılar için ortak değer olduğu belirtildi.

Ayrıca, açıklamada Amazig dilinin Fas'ta Arapçanın yanı sıra ülkenin resmi dili olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Amaziglerin 12 Ocak'ta kutladığı "Yennayer" yılbaşı günü "Ocak Gecesi" olarak da biliniyor.

Fas'taki siyasi ve sivil kuruluşlar, Amaziglerin yılbaşısının ülkede milli bayram ve resmi tatil kabul edilmesi, Amazig dilinin statüsünün ilerletilmesi talebinde bulunuyordu.

Berberiler olarak da bilinen Amazigler, doğuda Mısır'ın batısındaki Siva Vahası'ndan batıda Atlas Okyanusu'na, kuzeyde Akdeniz'e, güneyde Sahra'ya kadar uzanan bölgede yaşayan ve nüfusları 50 milyonu aştığı tahmin edilen yerli halk topluluğu olarak biliniyor.

  • Amazig
  • Berberiler

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