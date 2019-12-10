13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8118
  • 6,4344
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Amazon, 10 milyar dolarlık Pentagon ihalesinde Trump'ı hedef gösterdi

Amazon şirketi, ABD Başkanı Donald Trump’ı, Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Microsoft'a verilen 10 milyar dolarlık ihalede 'uygunsuz baskı' yapmakla suçladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amazon, ABD Federal Mahkemesine verdiği dilekçede, Trump’ın Washington Post’un sahibi Jeff Bezos’a zarar vermek ve şirketin ihale teklifini baltalamak için kamuoyunda açık ve gizli saldırılarda bulunduğunu öne sürdü.

Dilekçede, "Soru, ABD Başkanının Savunma Bakanlığı bütçesini kişisel ve siyasi amaçlarını sürdürmek için kullanmasına izin verilip verilmemesidir." ifadesine yer verildi.

Dilekçede ayrıca, Microsoft’a verilen 10 milyar dolarlık ihalenin tekrar gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Pentagon Sözcüsü Elissa Smith ise Amazon’un iddialarıyla ilgili yorum yapmayacağını ancak ihaleyi kazanan şirketin dışarıdan herhangi bir etki altında kalınmadan uzman ekipler tarafından seçildiğini belirtti.

- Pentagon'un 10 milyar dolarlık JEDİ ihalesini, Microsoft kazanmıştı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDI) olarak bilinen 10 milyar dolarlık "bulut" ihalesini ekimde yazılım devi Microsoft şirketi kazanmıştı.

İhalede adı öne çıkan şirketlerden internet alışveriş devi Amazon, ihalenin taraflı ve hatalarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft'a verildiği gerekçesiyle mahkemeye başvuracağını belirtmişti.

Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacak.

Akılalmaz olay! Duvardan adam çıkınca şok oldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Polis gözlerine inanamadı! On binlerce litre ele geçirdi

Polis gözlerine inanamadı! On binlerce litre ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi

Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme

Uludağ'da kaybolan dağcılarla ilgili önemli gelişme

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kriz mazide mi kalacak? Körfez'den açıklama

Kriz mazide mi kalacak? Körfez'den açıklama

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 'gaz sahası krizi'

İzmir'deki tepki çeken heykel kaldırıldı

İzmir'deki tepki çeken heykel kaldırıldı
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Kıyıya 3 metre çekildi, ilginç görüntü oluşturdu

Kıyıya 3 metre çekildi, ilginç görüntü oluşturdu

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 5 ölü

Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 5 ölü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA