Amazonlar'da kaçak maden operasyonu
Brezilya’da yer alan Amazon Ormanları’nda kaçak bir şekilde işletilen altın madenine askeri operasyon düzenlendi.
Çevrecilerin baskısı ve ihbarı üzerine Amazonlar’da yer alan yüzlerce ruhsatsız madene geniş çaplı operasyon başlatan Brezilya Orman Güvenlik Güçleri, bölgedeki bir altın madenini kapattı. İşletmenin kurduğu iskeleleri patlatıp iş makinelerini ateşe veren askerlerin hedefinin kanunsuzlukla mücadele olduğu açıklandı.
BAŞKANIN OYUNU MU?
Çevre Ajansı İbama’nın haberine göre, güvenlik güçleri, doğaya büyük zarar veren iş makinelerini hedef aldıklarını duyurdu. Ancak harekatın sanıldığı kadar çevre dostu olmadığı düşünülüyor. Amazonlar’ı imara açmak istediği bilinen Brezilya’nın yeni Başkanı Jair Bolsonaro’nun, orman projesi için bölgeyi denetim altına alma emri verdiği ifade ediliyor.
Amazon Ormanları’ndaki kaçak altın madenine yönelik operasyonda ağaçlara zarar veren iş makineleri hedef alındı.
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