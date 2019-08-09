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Amazonlardaki orman tahribatında yüzde 278 arttı

Brezilya Amazonlarındaki orman tahribatı temmuzda, geçen yıla oranla yüzde 278 arttı

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Amazonlardaki orman tahribatı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 278 artış gösterdi.
 
Brezilya basınında yer alan habere göre, Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün (INPE), ormansızlaşmanın önüne geçmek için kurduğu Ormansızlaşmanın Gerçek Zamanlı Tespiti (DETER) biriminin verilerine göre, temmuzda bölgedeki orman tahribatı geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 278 arttı.
 
Buna göre, temmuzda tahribata uğrayan Amazonlardaki orman bölgesi 2 bin 254 kilometrekare olarak kaydedilirken, geçen yıl bu rakam 596 kilometrekare olarak kayıtlara geçmişti. 
 
Öte yandan, INPE verileri, Amazonlarda son 12 aydaki orman tahribatının, önceki 12 aya oranla yüzde 40 arttığını ve bu rakamın 6 bin 833 kilometrekareye tekabül ettiğini ortaya koydu. 
 
Bu arada, orman tahribatı haziranda da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88 artış göstermişti.
 
Bilim insanları, dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazonların korunmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığını düşünüyor.
 
- Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi
 
Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkanlık seçimlerinden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.
 
INPE'nin orman tahribatı raporlarına da öfkelenen Bolsonaro, raporların ülkenin itibarını zedelediğini ileri sürmüş ve INPE'nin Brezilya'nın değil, bazı sivil toplum kuruluşlarının hizmetinde çalıştığını savunmuştu.
 
Olaydan kısa süre sonra da INPE Başkanı Ricardo Galvao, görevine devam etmeyeceğini duyurmuş ve sebebini "sürdürülemez bir durum" olarak açıklamıştı.

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