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Amazonun sahibi Bezossun uzay aracı fırlatıldı

Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması Blue Origin, on birinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması Blue Origin, New Shepard isimli yeniden kullanılabilir roket ve ileride uzay turisti taşımak için kullanılacak kapsülün başarılı bir alt yörünge uçuşu gerçekleştirdi
 
Araç yörüngeye 38 araştırma yükü taşıdı.
 
BLUE ORİGİN’İN UÇUŞUNU BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ:
 
Bezos'un özel sektörden finanse edilen bir havacılık şirketi olan Blue Origin’den geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, bu yıl ortasında New Shepard uzay aracıyla turist göndermeye başlanacağı belirtilmişti.
 
Blue Origin'den Ariane Cornell, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İnsanları 2019’un başlarında uzaya göndermeyi hedefliyoruz, ama açık olalım, yalnızca hazır olduğumuzda. Şu anda New Shepard'ı baştan sona test etmeye odaklandık." diye konuşmuştu.
 
Şirketin uzay turizmi için henüz bilet satışına başlanmadığını belirtilirken, Cornell ise, “Henüz bir fiyatımız yok. Ne zaman bilet satacağımızı belirlemedik.” dedi. Ancak basında çıkan haberlere göre, Blue Origin biletlerinin her birinin yaklaşık 200-300 bin dolar civarında olacağı iddia ediliyor.
 
New Shepard uzay aracı, 60 metre uzunluğundaki Blue Origin roketinin tepesinde uçacak. Roket, kapsülü yaklaşık 80 kilometre taşıyıp atmosfer sınırına götürdükten sonra uzay aracından ayrılıp dünyaya geri dönecek. Turistleri taşıyan uzay aracı yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe ulaşıp turistlerin gözetleme pencerelerinden uzayı ve dünyayı birkaç dakika görmelerini sağlayacak. Ardından araç inişe geçecek ve paraşütler yardımıyla dünyaya yumuşak bir iniş gerçekleştirecek. Uzay aracı altı yolcu kapasiteli olacak.
 
ABD Savunma Bakanlığı, uzay misyonlarında ve fırlatma operasyonlarında Amerikan şirketleri tarafından geliştirilen motorları ve roketleri kullanmak için bir ödül programı başlatmıştı. Bu kapsamda Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından kurulan roket firması Blue Origin finansal destek kazanmıştı.
 
ABD hükûmetine ve ordusuna ait yükleri uzaya taşımak için şirketlerle anlaşan Hava Kuvvetleri; Blue Origin'e 500, Northrop Grumman'a 791, ULA'ya ise 967 milyon dolar ödeyecek.
 

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