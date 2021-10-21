Amerika Diyanet Merkezi, bahçesinde yaşanan silahlı saldırının ardından giriş çıkışlara açıldı

AA 21 Ekim 2021 Perşembe 18:47 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 18:47

DCA'dan yapılan yazılı açıklamada, Merkezin bu sabahtan itibaren yeniden halka açılacağı ve giriş çıkışların serbest olduğu belirtildi.

Saldırının ardından halkın verdiği destekten dolayı müteşekkir olunduğu vurgulanan açıklamada, "Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan kişinin durumunun stabil olduğunu öğrendik. Dualarımız onunla ve ailesiyle." ifadeleri kullanıldı.

DCA'nın durumu yakından takip ettiği, soruşturmayı yürüten yetkililerle yakın iş birliği içinde olunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Saldırıdan sorumlu kişi ve kişilerin yakın zamanda yakalanacağına ve bu korkunç eyleminin hesabını vereceğine inanıyoruz. Bu olay doğrudan DCA'ya karşı bir saldırı gibi görünmese de emniyet birimleri saldırının rastgele olduğuna inanmıyor. Soruşturma sürerken herkesten sabırlı olmalarını rica ediyoruz, gelişmelerden sizi haberdar edeceğiz."

- Cenaze sonrası yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi yaralanmıştı.

Maryland eyaletindeki Merkezde dün öğlen saatlerinde kılınan cenaze namazının hemen ardından kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ateş açmıştı.

Merkezin bahçesinde yaşanan olay sırasında saldırganın yaraladığı kişi hastaneye kaldırılmıştı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığını belirten yetkililer, saldırganın arandığını bildirmişti.