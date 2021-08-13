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Dünya

'Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor'

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Biden yönetiminin Afganistan'dan çekilme kararını, 'Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak DEAŞ ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor.' sözleriyle eleştirdi.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 00:18 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 00:18
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Senatör Graham, ABD'nin Afganistan'dan askeri birliklerini çekme ve Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin büyük kısmını tahliye etmeye yönelik kararının ardından Twitter hesabından Biden yönetimine eleştiriler yöneltti.

Graham, "Afganistan'da ABD'nin çıkarlarına saldıracak DEAŞ ve el-Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacak bir vakum yaratılıyor. Amerika, dünya genelinde güvenilmez bir müttefik olarak algılanıyor. Rusya, İran ve Çin, bölgede gücünü artıracak." ifadelerini kullandı.

Tüm yaşananlardan, "askeri danışmanlarını dinlemeyen" ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Graham, "Başkan Biden anlaşılan Irak'tan hiç ders almadı. Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı." değerlendirmesinde bulundu.

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