Amerika karşıtı ittifak güçleniyor 

Ticaret savaşı ile Çin’in teknoloji devlerini hedef alan, Hindistan’a yeni gümrük vergileri getirmeyi planlayan ve Rusya’ya yönelik yaptırımları artarak devam eden ABD’ye karşı BRICS grubu ülkeleri liderleri G20 Zirvesi’nde özel bir buluşma gerçekleştirdi. Toplantıda Amerikan saldırganlığını durdurma çağrısı yapıldı.

MİLLİ PARA DÖNEMİ

G20 Liderler Zirvesi marjında düzenlenen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa bir araya geldi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, uluslararası hukuka bağlılık, ulusal egemenliğe saygı ve başka ülkelerin iç işlerine karışmama prensipleri çerçevesinde her türlü tek taraflılığa karşı olunduğu vurgulandı. Putin toplantıda, Modi ve Şi’nin son dönemde artan hukuk dışı ekonomik yaptırımlarına karşı rahatsızlıklarını dile getirdiğini aktardı. Öte yandan Rusya Maliye Bakanı Anton Siuanov ve Çin Halk Bankası Yi Gang, karşılıklı ödemelerde dolar yerine milli para kullanılmasına ilişkin ortak anlaşma imzaladı.