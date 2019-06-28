Amerika karşıtı ittifak güçleniyor
ABD’nin gümrük vergileri ve yaptırımlarla hedef aldığı Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkeleri, G20 Zirvesi’nde birlik mesajı verdi. Uluslararası ilişkilerde tek taraflılığa karşı birlikte direniş çağrısı yapan BRICS liderleri, Trump’ın saldırılarına meydan okudu.
Ticaret savaşı ile Çin’in teknoloji devlerini hedef alan, Hindistan’a yeni gümrük vergileri getirmeyi planlayan ve Rusya’ya yönelik yaptırımları artarak devam eden ABD’ye karşı BRICS grubu ülkeleri liderleri G20 Zirvesi’nde özel bir buluşma gerçekleştirdi. Toplantıda Amerikan saldırganlığını durdurma çağrısı yapıldı.
MİLLİ PARA DÖNEMİ
G20 Liderler Zirvesi marjında düzenlenen Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa bir araya geldi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, uluslararası hukuka bağlılık, ulusal egemenliğe saygı ve başka ülkelerin iç işlerine karışmama prensipleri çerçevesinde her türlü tek taraflılığa karşı olunduğu vurgulandı. Putin toplantıda, Modi ve Şi’nin son dönemde artan hukuk dışı ekonomik yaptırımlarına karşı rahatsızlıklarını dile getirdiğini aktardı. Öte yandan Rusya Maliye Bakanı Anton Siuanov ve Çin Halk Bankası Yi Gang, karşılıklı ödemelerde dolar yerine milli para kullanılmasına ilişkin ortak anlaşma imzaladı.
ABD’nin tek gündemi İran’la savaş
Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Japonya, Hindistan ve Almanya başbakanları ile ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Donald Trump’ın ajandasında İran konusu öne çıktı. Sırasıyla Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Trump söz konusu ülkelere İran ile ticari ilişkilerini azaltarak sonlandırma çağrısı yaptı. Tahran’a karşı yaptırımları Hindistan ve Japonya’nın ticari faaliyetleri nedeniyle işe yaramayan Trump, liderlerden İran karşıtı uluslararası koalisyona katılmalarını talep etti.
‘BATI Liberalizmi hükümsüz hale geldi’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya’nın Osaka kentinde başlayan G20 zirvesi öncesi, liberalizmin ‘hükümsüz hale geldiğini’ söyledi. İngiliz Financial Times gazetesine mülakat veren Putin, on yıllardır Batı demokrasilerinin temelini oluşturan ideolojinin Avrupa ve Amerika’da popülizmin yükselişini karşısında artık ‘savunulabilir’ olmadığını dile getirdi. Liberalizmin, nüfusun ezici çoğunluğunun çıkarlarıyla çatıştığını savunan Putin, “Liberaller kimseye bir şey dikte edemiyor” diye konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel’i örnek veren Putin, göçmenleri almak için kapıları açtıkça partisinin tabanını yitirdiğini kaydetti. Rus lider aşırı sağın Batı’nın yeni gerçeği olduğunu dile getirdi.
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