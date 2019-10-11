Amerika kendi DEAŞ’lılarını kaçırdı
Barış Pınarı Harekâtı’nın başlaması ile birlikte harekete geçen ABD, ilk iş olarak El Hol Kampı’nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ’lı teröristi hapisten çıkarıp gözetim altına aldı. Pentagon’un hamlesi, “ABD, örgüt içindeki ajanlarını mı kaçırıyor?”sorusunu akıllara getirdi.
TSK ve Milli Ordu’nun Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mevzilerine yönelik Barış Pınarı Harekâtı başlar başlamaz Pentagon bölgede kendi birliklerinden önce DEAŞ’lı tutukluların peşine düştü. ABD, Suriye’de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı’nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldığını duyurdu.
ÜSSE GÖTÜRÜLDÜLER
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD’li gazeteci James Foley’nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DEAŞ militanı, El-Hol Kampı’ndan çıkarılıp ülke dışına transfer edildi. ABD’li yetkililer ‘’Beatles’’ lakaplı DEAŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 teröristin Irak’taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti. Haberde, ABD’nin 2 teröristi Amerika’da yargılamak istediği, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD’ye gönderilmeden İngiltere’de yargılanması için açtığı dava nedeniyle teröristlerin transferlerinin yapılamadığı belirtildi.
‘HAPİSTE’ RÖPORTAJ VERMİŞLER
Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde koruduğu DEAŞ hapisanesinde tutulan Shafee Elsheikh (sağda) ve Alexanda Kotey (solda), geçen sene Batı basınına röportaj vermişti. Mülakat sırasında çay içen DEAŞ’lıların keyfinin yerinde olduğu görülmüştü.
NEDEN BU İKİ İSİM
New York Times gazetesiyse, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK’nın elindeki çok sayıda DEAŞ üyesini teslim aldığını bildirdi. Pentagon’un Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasının akabinde ilk işinin DEAŞ’lıları kaçırması akıllarda soru işareti bıraktı. “ABD, terör örgütü DEAŞ içerisindeki ajanlarını mı kaçırıyor?” sorusu gündeme geldi. Türkiye’ye DEAŞ’lı tutuklara göz kulak olma sorumluluğu yükleyen ABD’nin, teröristlere bu kadar kolay erişmesi de çelişki olarak yorumlandı.
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