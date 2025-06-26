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Dünya

Amerika kıtasına ulaşabilecek! Nükleer başlık taşıyabilen füze tedirgin etti

ABD medyasından Pakistan'a ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu haberde, Pakistan'ın, Amerika kıtasına ulaşabilecek kapasitede, kıtalararası menzile sahip ve nükleer başlık taşıyabilen balistik füze (ICBM) geliştirme programını ilerlettiği ifade edildi.

IHA26 Haziran 2025 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
Amerika kıtasına ulaşabilecek! Nükleer başlık taşıyabilen füze tedirgin etti
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ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer alan rapora göre, Pakistan, Amerika kıtasına ulaşabilecek kapasitede, kıtalararası menzile sahip ve nükleer başlık taşıyabilen balistik füze (ICBM) geliştirme programını ilerletti.

Habere göre, Pakistan, Amerika kıtasına ulaşabilecek kapasitede, kıtalararası menzile sahip ve nükleer başlık taşıyabilen bir balistik füze (ICBM) geliştirme programını ilerletti. Raporda, "Pakistan, nükleer programının yalnızca geleneksel askeri üstünlüğe sahip olan Hindistan'ı caydırmaya odaklandığını iddia etse de, ABD istihbarat ajansları Pakistan ordusunun Amerika Birleşik Devletleri ana karasına ulaşabilecek bir ICBM geliştirdiği sonucuna vardı. Pakistan böyle bir kabiliyet edinerek, ABD'yi önleyici bir saldırıyla cephaneliğini ortadan kaldırmaya çalışmaktan ya da gelecekteki bir Hindistan-Pakistan çatışmasına Hindistan adına müdahale etmekten caydırmayı amaçlıyor olabilir" denildi.

"ABD'Yİ HEDEF ALABİLECEK ICBM'LERE SAHİP BAŞKA HİÇBİR ÜLKE DOST OLARAK GÖRÜLMEMEKTEDİR"

Foreign Affairs'e göre, bu gelişme başarıya ulaşırsa, İslamabad'ın stratejik askeri erişiminde önemli bir genişlemeye neden olacak ve Washington'un Pakistan'ı resmen nükleer bir düşman olarak sınıflandırmasına yol açabilecek. Foreign Affairs'de yer alan raporda, "ABD'li yetkililerin de belirttiği gibi, Pakistan'ın bir ICBM edinmesi halinde Washington'un bu ülkeye nükleer düşman muamelesi yapmaktan başka seçeneği kalmayacaktır. ABD'yi hedef alabilecek ICBM'lere sahip başka hiçbir ülke dost olarak görülmemektedir" ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca, Pakistan'ın uzun menzilli füze kapasitesi geliştirme çabalarında Çin ile olan yakın ilişkilerinden destek aldığı öne sürülüyor.

ICBM'ler genellikle 5 bin 500 km'yi aşan menzile sahiptir ve nükleer ya da konvansiyonel başlıklarla donatılabilir.

  • balistik füze
  • nükleer

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