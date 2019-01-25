Amerika, Tayvan Boğazı'na iki savaş gemisi gönderdi

ABD'nin, Çin ile Tayvan arasındaki gerginliğe neden olan Çin Denizi'ndeki Tayvan Boğazı'na savaş gemisi göndermesi iki ülke arasındaki gerginliği arttırdı.

ABD bu yıl Tayvan'la yapılacak ilk tatbikat için iki tane savaş gemisini Tayvan Boğazına gönderdi. Tayvan hükümeti, Çin'in ihtilaflı olan stratejik sularda tansiyonu arttırmak için ihlallerini sıklaştırdığını söyledi.

Çin'in güç kullanarak Tayvan hükümetini kontol altına almak istemesi iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltirken Çin Denizi'nde yolculuk eden sivil gemiler için karasularında seyahat etmek büyük bir risk oluşturuyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada Tayvan gemilerinin güney yönüne doğru hareket ettiğini ve gerginliği tırmandıracak bir istikamette seyretmediğini söyledi.