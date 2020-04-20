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Dünya

Dünya tarihinde bir ilk! Petrol fiyatları çakıldı

Amerika Ham Petrol varil fiyatı, tarihi boyunca ilk kez 0 Dolar'ın altına düştü.

20 Nisan 2020 Pazartesi 21:33 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 21:56
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ABD'de geçen Pazartesi günü ilk kez negatif olan ham petrol fiyatları eksileri gördü. Geçen hafta Salı varil başına 20 doların üzerinde işlem görmeye devam eden petrol sert bir düşüşle haftaya başladı.  Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'nin ham petrol fiyatları % 300'den fazla düştü ve düşmeye devam ediyor. 

Borsada sıfırın altında işlem gören Ham Petrol ABD tarihini en düşük fiyatlarında seyrediyor. Mayıs ayı kontratları bitmek üzere olan kişilerin Haziran ayı kontratları yenileyeceği muallakta.

ABD’deki Covid-19 salgını nedeniyle petrole talebin azalması varil fiyatlarını 1 dolara kadar çekti.

Önümüzdeki ayın varil petrol fiyatlamasında 1.02 dolara kadar inen petrolün varili piyasada panik havası oluşturdu.

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