İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2023 Pazar / 23 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Amerika'da polis aracında felç geçiren vatandaşa 45 milyon dolar tazminat ödenecek
Dünya

Amerika'da polis aracında felç geçiren vatandaşa 45 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Connecticut eyaletinde, gözaltındayken emniyet kemeri takılmadığı için polis minibüsünde yaralanarak felç geçiren Randy Cox isimli vatandaş, açtığı davada 45 milyon dolar tazminat kazandı.

AA11 Haziran 2023 Pazar 01:14 - Güncelleme:
Amerika'da polis aracında felç geçiren vatandaşa 45 milyon dolar tazminat ödenecek
ABONE OL

New Haven Belediyesinin yazılı açıklamasında, gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirilen ve hareket halindeki araçta, emniyet kemeri takılmadığı için yaralanarak felç geçiren 36 yaşındaki Cox'a 45 milyon dolarlık tazminat ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Belediye ile Cox'un avukatları arasındaki anlaşma, söz konusu olayda Cox'un felç olmasına sebep olan iki polis memurunun görevden alınması yönündeki karardan iki gün sonra açıklandı.

New Haven Belediye Başkanı Justin Elicker, "Randy Cox'un başına gelenler kabul edilemezdi." diyerek, polisin, gözaltındaki bireylerin güvenliklerini sağlama zorunluğuna dikkati çekti.

Elicker, 45 milyon dolarlık bedelin, bu alanda ABD'de belirlenen en yüksek tazminat rakamı olduğunu kaydetti.

Randy Cox, 19 Haziran 2022'de, ruhsatsız silah kullanmakla ilgili bir suçtan gözaltına alınmış, emniyet kemeriyle sabitlenmeyen kelepçeli zanlı, hareket halindeki polis minibüsünün ani durması üzerine kafasını aracın kapısına çarparak felç olmuştu.

Cox'un avukatları, Eylül 2022'de olaya karışan polislerin bağlı olduğu New Haven şehri ve polis departmanına karşı 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

  • felç
  • tazminat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.