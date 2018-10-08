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Amerika'daki limuzin kazasında 20 kişi hayatını kaybetti

ABD New York'ta bir doğum günü partisine gitmek için limuzine binen 18 kişi can verdi. Limuzinin başka bir araçla çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler arasında yayalar da var.

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ABD'nin New York eyaletine bağlı Schoharie kasabasında bir grup, bir doğum günü partisine gitmek üzere limuzinle yola çıktı.
 
Dev limuzin kavşakta yoldan çıkıp bir başka araca çarptı, ardından bir alışveriş merkezinin otoparkına daldı.
 
Kazada limuzindeki 18 kişi hayatını kaybetti. Polis, yayalardan da iki kişinin öldüğünü açıkladı.
 
New York Times, kurbanlar arasında dört kız kardeş ve yeni evli iki çiftin de bulunduğunu aktarıyor.
 
Görgü tanığı Bridey Finnagen, "Büyük bir gürültü oldu, insanların bir kafeden dışarı çıktığını gördüm. Ardından çığlıkları duydum" diyerek kazayı anlattı.
 
Associated Press (AP) haber ajansı, kazanın olduğu yerden feci fotoğraflar servis etti. Kurban yakınları ise, gözyaşları içerisinde olay yerine çiçek bırakıyor.
 
(Milliyet)
 

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