Amerika'dan DEAŞ’a yeni terör misyonu

İlk olarak geçen aralık ayında DEAŞ’ı yendiklerini ve artık Amerikan askerlerinin ülkelerine geri döneceğini duyuran Trump, geçen hafta da yaptığı açıklamada “DEAŞ’ın elindeki toprakların yüzde 100’ünü geri aldık” ifadelerini kullandı. Terör örgütü DEAŞ’ı işlevsel bir ‘piyon’ olarak kullanan ABD, Suriye’deki varlığını ‘meşru’ kılmak adına önce terör örgütünü bölgeye yerleştirdi. Ardından DEAŞ’ı bitirdiğini açıklayan ABD, Suriye’deki topraklara başka bir ‘piyonu’ terör örgütü YPG/PKK’yı yerleştirdi. Yaşan son gelişmeler sonrası ABD’nin strateji değişikliğine gittiği de ortaya çıktı.

TERÖR KORİDORU

Terör örgütü YPG/PKK ve ABD’nin, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ’lı grupla 15 Şubat’ta anlaşmaya varmasının ardından teröristler ve ailelerine, kendi işgal bölgesi dışına çıkarma sözü vererek, teröristlerin yine Türkiye topraklarına sızmalarının önünü açtı. Söz konusu anlaşmaya göre, kampta kalmak istemeyenlere işgal bölgesi dışındaki Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin ve Beşar Esad rejimi bölgesi gibi alanlara kaçak yollarla çıkarma sözü verdi. Teröristlere 22 bin TIR ve 5 bin kargo uçağı dolusu silah gönderen ABD’nin, Suriye’de bitirdiğini iddia ettiği DEAŞ’lıları YPG/PKK Türkiye’ye gönderme ‘garantisi’ verdi. Yeni bir terör koridoru oluşturularak DEAŞ’ın, YPG/PKK kontrolünde Türkiye’de bireysel terör üretmesinin önü açılmak isteniyor.

Rakka’da da anlaşmışlardı