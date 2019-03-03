Amerika'dan DEAŞ’a yeni terör misyonu
Trump’ın “DEAŞ’ın elindeki toprakların yüzde 100’ünü geri aldık” açıklamasının ardından yaşanan gelişmeler ABD’nin yeni terör stratejisini de ortaya koydu. YPG/PKK, ABD’nin desteğiyle teslim aldığı DEAŞ’lı teröristlere Türkiye güzergâhını açtı. Terör koridoru ile toprak işgalinin ardından DEAŞ’a bireysel terör talimatı verildi.
İlk olarak geçen aralık ayında DEAŞ’ı yendiklerini ve artık Amerikan askerlerinin ülkelerine geri döneceğini duyuran Trump, geçen hafta da yaptığı açıklamada “DEAŞ’ın elindeki toprakların yüzde 100’ünü geri aldık” ifadelerini kullandı. Terör örgütü DEAŞ’ı işlevsel bir ‘piyon’ olarak kullanan ABD, Suriye’deki varlığını ‘meşru’ kılmak adına önce terör örgütünü bölgeye yerleştirdi. Ardından DEAŞ’ı bitirdiğini açıklayan ABD, Suriye’deki topraklara başka bir ‘piyonu’ terör örgütü YPG/PKK’yı yerleştirdi. Yaşan son gelişmeler sonrası ABD’nin strateji değişikliğine gittiği de ortaya çıktı.
TERÖR KORİDORU
Terör örgütü YPG/PKK ve ABD’nin, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ’lı grupla 15 Şubat’ta anlaşmaya varmasının ardından teröristler ve ailelerine, kendi işgal bölgesi dışına çıkarma sözü vererek, teröristlerin yine Türkiye topraklarına sızmalarının önünü açtı. Söz konusu anlaşmaya göre, kampta kalmak istemeyenlere işgal bölgesi dışındaki Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin ve Beşar Esad rejimi bölgesi gibi alanlara kaçak yollarla çıkarma sözü verdi. Teröristlere 22 bin TIR ve 5 bin kargo uçağı dolusu silah gönderen ABD’nin, Suriye’de bitirdiğini iddia ettiği DEAŞ’lıları YPG/PKK Türkiye’ye gönderme ‘garantisi’ verdi. Yeni bir terör koridoru oluşturularak DEAŞ’ın, YPG/PKK kontrolünde Türkiye’de bireysel terör üretmesinin önü açılmak isteniyor.
Rakka’da da anlaşmışlardı
YPG/PKK’nın son anlaşması, Ekim 2017’de Rakka’da kuşattığı DEAŞ’lıları Türkiye topraklarına geçirme planını anımsattı. Örgüt, Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti. Teröristlerin kaçakçılar yoluyla Türkiye’ye sızdırılmaları, uluslararası basına konu olmuştu. Fırat Nehri’nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ’ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2’sine geriledi.
ÖSO askerine saldırı: 6 ölü
Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK’nın muhaliflerin kontrolündeki mevzilere saldırması sonucu çıkan çatışmada, Özgür Suriye Ordusu’ndan (ÖSO) 6 kişi hayatını kaybetti. Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristler, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere aralıklarla sızarak saldırılar düzenlemeye çalışıyor.
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