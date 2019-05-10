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Amerikalı Antoine, Müslüman oldu

ABD'nin New York eyaletinde, 39 yaşındaki Amerikalı George Antoine camide Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

  • İHA
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ABD'nin New York eyaletinin Brooklyn kentinde şimdiye kadar Hristiyan olarak yaşamına devam eden George Antoine teravih namazı öncesi Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Antoine, bir süredir İslam'ı araştırdığını ve kendi arzusuyla Müslüman olduğunu belirtti.
 
New York'un Brooklyn kentindeki Eyüp Sultan Camisi'nde teravih namazı öncesinde düzenlenen ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Antoine, kendi arzusuyla Müslüman olmak için İslam'ı araştırdığını, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
 
New York'ta yaşayan 39 yaşındaki George Antoine, "Bir süredir arayış içindeydim. Allah razı olsun New York Eyüp Sultan Cami, İslam dini hakkında bilgiler verdi. Elhamdülillah Müslümanım" ifadelerini kullandı.
 
CAMİ İMAMI KURAN-I KERİM HEDİYE ETTİ
 
 
New York Eyüp Sultan Cami İmam Hatibi İbrahim Yavaş'ın ihtida töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İbrahim Yavaş, İslam dini ve Müslümanlık hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra, Müslüman olan Antoine'a ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.
 
Müslüman olan 39 yaşındaki Amerikalı George Antoine’ye her türlü dini eğitim ve desteğin verileceği belirtildi.
 

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