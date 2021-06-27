Amerikalı gazeteci o anları anlattı! ''Üç gün boyunca durmadan bizi dövdüler''

AA 27 Haziran 2021 Pazar 12:26 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 12:44

CNN Business'ın haberine göre, Myanmar'daki internet haber sitesi Kamayut Media'nın kurucusu ve baş editörü ABD'li gazeteci Nathan Maung, 15 Haziran'da ABD'ye sınır dışı edilmeden önce yaklaşık 3,5 ay boyunca ordunun muhalifleri topladığı bir cezaevinde tutuldu.

Myanmar güvenlik güçlerinin ofislerine düzenlediği bir baskın sırasında tutuklandığını aktaran Maung, kendisini ve gazeteci arkadaşı Hanthar Nyein'i yaklaşık iki hafta Yangon şehrindeki gizli bir askeri sorgu merkezinde tuttuklarını aktararak orada geçirdiği zamanı "cehennem" olarak nitelendirdi.

Nathan Maung, sorgulama merkezinde dövüldüklerini, iki gün su ve üç gün yemek verilmediğini belirterek "Orada olduğumuz iki hafta boyunca sürekli kelepçeliydik ve gözlerimiz bağlıydı." dedi.

Göz bağı ve kelepçeyle başlayan sorgunun, sürekli yüzlerine, ellerine ve omuzlarına atılan tekmelerle devam ettiğini dile getiren Maung, "Her cevapta bizi dövdüler. Doğru ya da yanlış ne cevap verirsek verelim bizi dövdüler. Üç gün boyunca, durmadan." ifadesini kullandı.

Nathan Maung'un dördüncü gün askerler kendisinin ABD vatandaşı olduğunu öğrendiklerinde ise dayakların durduğunu belirtti.

Maung, sorgulama merkezindeki son gününde gözbağını çıkardıklarını, kaldığı odada sadece bir masa ve sandalyenin olduğunu, uyumaları için ellerini önden kelepçelediklerini fakat buna izin vermeyerek her 5 dakikada bir gelip sorguya başladıklarını söyledi.

Arkadaşı Hanthar Nyein'in kendisinden daha fazla işkence gördüğünü kaydeden Maung, "Nyein, Myanmar uyruklu olduğu için daha kötü muamele gördü. İki gün kadar zorla yere diz çöktürdüler. Derisinde sigara yanıkları vardı." dedi.

Nathan Maung, askerlerin meslektaşı Nyein'den yüksek profilli muhalif ve aktivist liderlerle olan şifreli iletişimlerini ve kendisinin telefonuna erişmelerini sağlayacak şifresini istediklerini fakat Nyein'in günlerce direndiğini, sordukları her soruya ya cevap vermediğini ya da yanlış cevaplar verdiğini kaydetti.

Ancak gardiyanlar Nyein'i tecavüz etmekle tehdit edince arkadaşının direncinin kırıldığını belirten Maung, "Nyein buna dayanamadı, şifresini ve bildiklerini anlattı ve onu dövmeyi bıraktılar." dedi.

Nathan Maung, şu anda ABD'de olsa da mutlu olmadığını, Amerikan vatandaşlığı nedeniyle serbest bırakıldığı için suçluluk hissettiğini söyledi.

Myanmar ordusunun halkına karşı bu acımasız ve kanunsuz tutumuna uluslararası toplumun seyirci kalamayacağını vurgulayan Maung, Myanmar ordusuna karşı müdahale çağrısında bulundu.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 881 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.