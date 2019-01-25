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Amerikalı siyasetçiden ABD'nin Venezuela hamlesine 'darbe' benzetmesi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar, 'Venezuela’daki ABD destekli darbe, (Venezuela halkının) karşılaştıkları korkunç sorunlara çözüm değil.' dedi.

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar, ABD'nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasına atıfta bulunarak "Venezuela’daki ABD destekli darbe, (Venezuela halkının) karşılaştıkları korkunç sorunlara çözüm değil." ifadesini kullandı.
 
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Temsilciler Meclisi Üyesi Omar, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'da aşırı sağcı muhalifleri başa getirme çabası içinde olduğunu vurgulayarak bu adımın Venezuela'daki şiddeti artıracağını ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını belirtti. 
 
Omar, "Venezuela’daki ABD destekli darbe, (Venezuela halkının) karşılaştıkları korkunç sorunlara çözüm değil. Barışçıl diyalog için Meksika, Uruguay ve Vatikan'ın çabalarını desteklemeliyiz." ifadesine yer verdi.
 
"ABD, Venezuela muhalefetini gaza getirmemeli"
 
Öte yandan, diğer bir Temsilciler Meclisi Üyesi olan Ro Khanna yaptığı açıklamada, "ABD, Venezuela gibi kutuplaşmış ve çatışma içindeki bir ülkenin muhalefet liderini gaza getirmemeli." ifadesini kullandı.
 
Khanna, Meksika, Uruguay ve Vatikan'ın müzakere çabalarına destek verilmesi ve ülkenin enflasyonunu daha da kötüleştiren yaptırımların sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

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