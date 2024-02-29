Amerikalı Yahudi aktivist: ABD yönetiminin elinde Gazze'nin kanı var

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ABD içinden tepkiler devam ederken, başkent Washington DC'de çok sayıda Filistin destekçisi eyleme imza atan savaş karşıtı CodePink örgütünün kurucusu Benjamin, duygu ve düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

Vietnam savaşından bu yana ABD'nin Irak'ta, Afganistan'da ve başka yerlerde pek çok savaşa karıştığını anlatan Benjamin, "ABD güçlü bir ülke ve bugüne kadar hiç hesap vermedi; Irak'ta, Afganistan'da ve Ebu Gureyb Hapishanesi'nde yaptıklarından dolayı sorumlu tutulmadı. Bir Amerikan vatandaşı olarak kendi hükümetimin bu yaptıklarından sorumlu tutulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "GAZZE'DE YAŞANANLAR SOYKIRIM"



Gazze'de yaşanan insani krizi ve İsrail'in saldırılarını "korkunç" olarak tanımlayan Benjamin, "Gazze'de yaşananlar soykırım, etnik temizlik, katliam, hatta Holokost. Orada olanlar korkunç. Çoğunluğu kadın ve çocuk 30 binden fazla masum insan öldürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresinin halen İsrail'e yeni yardım göndermeye çalıştığını anımsatan Benjamin, Amerikan medyasının da Gazze'de olanlarla ilgili dürüst yayıncılık yapmadığını vurguladı.

Benjamin, "Ben bir Yahudi'yim ve bu konuda bir söz söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum. Bu durum Yahudi halkına da İsrail'e de yardım etmez, ABD'nin Müslüman dünya ile ilişkilerine ve genel anlamda dünya istikrarına da yardım etmez." görüşünü paylaştı.

- "BİDEN YÖNETİMİNE YAZIKLAR OLSUN"



İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren ABD yönetimine de seslenen Benjamin, artık bu ülkeye gönderilen silahlara ve yardımlara "dur" demenin zamanının geldiğini belirtti.

Medea Benjamin, şöyle devam etti:

"Biden yönetimine şunu söylüyorum, (Gazze'de) şu ana dek yaptıklarınızdan dolayı yazıklar olsun. Ellerimi bu şekilde her gün (kan kırmızı) renge boyuyorum çünkü bu yönetimin ve Kongre üyelerinin elinde (Gazze'nin) kan var. Biz tabii ki ateşkes çağrısında bulunuyoruz ve diyoruz ki artık İsrail'e yardım göndermeyin. Şu ana dek zaten çok fazla zarar verildi. Dünyanın ABD'yi (Gazze'de) yaptığı şeyden dolayı affetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde bu konuda gözü açık olan Amerikan halkı da Biden yönetimini affetmemeli."

Gazze'deki insanların açlıktan öldüğünü hatırlatan ve bunun yürek burkan bir durum olduğunu kaydeden Amerikalı aktivist, şunları kaydetti:



"Kongre Gazze halkına yardım etmek istemiyor ve bu açlığın olmasına izin veriyor. Biden yönetimi 'Biz Gazze'deki insanları önemsiyoruz ve İsrail'e lütfen bu kadar çok insan öldürmeyin diyoruz.' der ancak yaptıkları bunun tam tersi. Şimdi de İsrail'e daha fazla insan öldürmesi için bomba alması için 14 milyar dolar daha göndermeye çalışıyorlar."

- "BU ADAMI (NETANYAHU'YU) HAPSE ATIN VE LAHEY'E ÇIKARIN"



Sözlerinin sonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da seslenen Amerikalı Yahudi aktivist, "Netanyahu hükümetine 'istifa et' demekten başka ne diyebilirsiniz. Bu adamı (Netanyahu'yu) hapse atın ve Lahey'e (Uluslararası Adalet Divanı'na) çıkarın. Onların hepsi savaş suçlusu, ancak açıkçası bizim de ABD'de kendi savaş suçlularımız var." değerlendirmesini yaptı.

Benjamin, uluslararası kamuoyunu Refah'a ve Gazze'nin diğer bölgelerine acilen insani yardımların ulaştırılması için sınır ve limanların açılması noktasında acilen birlik olmaya çağırdı.