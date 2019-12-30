star.com.tr 30.12.2019 10:27 - Güncelleme: 30.12.2019 10:35

Çin, İran ve Rusya'nın deniz güçlerinin katılımıyla Umman Körfezi ve Hint Okyanusu’nda 3 gün süren ortak tabikat düzenlendi.







Tatbikatlar, bölgede deniz misyonu başlatarak müttefiklerini davet eden ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine bir mesaj olarak nitelendiriliyor.





Geçtiğimiz Cuma günü başlayan tatbikatlardan bir gün önce açıklama yapan Pentagon sözcüsü Sean Robertson, ABD'nin uluslararası sularda serbest dolaşım ve serbest ticaret akışını sağlamak için ortakları ve müttefikleri ile çaba gösterdiğini, tatbikat bölgesini yakından izlediklerini ifade etti.





ABD ile ticaret savaşı içinde olan ve güney Çin Denizi’ndeki egemenlik hakları konusunda rekabet eden Çin'in Savunma Bakanlığı Sözcüsü, tatbikatın üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında normal bir askeri işbirliği olduğunu söyledi.





İRAN TEHDİT ETTİ





Tatbikatın başlangıcında bir açıklama yayımlayan Tuğamiral Gulam Rıza Tahani, "Bu tatbikatın mesajı barış, dostluk ile işbirliğimiz ve birliğimiz sayesinde kalıcı güvenlik… Ve sonucu da İran'ın tecrit edilemeyeceğini göstermek olacak" ifadelerini kullanmıştı.





Ancak Robertson'ın açıklamalarına cevap veren İran ordusunun İslam Cumhuriyeti Koordinatör Yardımcısı ve eski İran Donanması İslami Deniz Kuvvetleri Komutanı Habibollah Sayyari, 'Burada şaka yapmıyoruz. Davetsiz misfirleri vuracağız.' tehdidinde bulundu.





'AMERİKALILAR BÖLGEYİ TERK ETMEK ZORUNDA'





İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi Tahran, Moskova ve Pekin ile yapılan ortak deniz tatbikatlarının, Washington ve müttefiklerine 'istenmeyen güvenlik düzenlemeleri (deniz misyonu)' için güçlü bir mesaj olduğunu belirtti.

ABD'nin bölgedeki güçlerle iç içe geçtiğini belirten Hanzadi, 'Bu dönem sona erdi. Amerikalılar bölgeyi yavaş yavaş terk etmek zorundalar." dedi.





Geçtiğimiz yıl 2015 yılında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan geçen yıl tek taraflı olarak çekilen ABD, Washington ile Tahran arasında ilişkilerin daha kötüye gitmesine neden oldu.





Umman Körfezi'ndeki gemi saldırılarının ardından İran'ı suçlayan ABD, İran'ın kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ve bölgedeki güvenliği tehdit ettiğini ileri sürerek bir deniz güvenlik misyonu başlattı. Misyona müttefiklerinin de dahil olması için favet gönderen ABD, Ortadoğu'daki askeri varlığını da artırdı.





ABD, 14 Eylül'de Yemenli Husi milislerin üstlendiği Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıları konusunda da İran'ı suçladı.





ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Vekili Thomas Modly geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Tahran'ın daha fazla “yaramazlık” peşinde olduğuna şüphe duymadıklarını ve rejim değişikliğinin sorunun tek çözümü gibi göründüğünü ifade etti.