Amerikalılar yerli papağanın soyunu kurutmuş 

Bir grup bilim insanı, özel bir koleksiyonda muhafaza edilen numuneden papağanın genomunu diziledi ve Güney Amerika’da yaşayan akrabası güneş papağanının genomuyla eşleştirdi. Araştırmacılar ilk önce aynı soydan çiftleşmenin izlerini araştırdı. Araştırmacılara göre Karolina papağanı genomu, günümüzde yaşayan birçok kuş türüne kıyasla genetik açıdan daha fazla çeşitlilik gösterdi. Araştırmanın yazarlarından ve Pompeu Fabra Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü’nden Carles Lalueza-Fox’a göre bu, kuşların “ani bir yok olma süreci yaşadığını ve sürecin papağan genomunda hiçbir iz bırakmadığını” gösteriyor.