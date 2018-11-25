Rogozin, Amerikalıların 20 Temmuz 1969'da Ay’a gerçekten gidip gitmedikleriyle ilgili bir soruya "Böyle bir görev belirledik. Ay'a uçmak ve kontrol etmek, Amerikalılar Ay'a gerçekten gittiler mi gitmediler mi" diyerek gülerek cevapladı.
'Amerikalıların Ay'a ayak basıp basmadığını kontrol edeceğiz'
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Ay'a gidiş programı çerçevesinde Amerikalıların gerçekten Dünya'nın uydusuna gidip gitmediklerini araştıracaklarını söyledi.
Rusya 1970'lerin ortalarında roketlerindeki patlamalar nedeniyle ay programını sürdürmeyi durdurmuştu. Roskosmos Rusya’nın 2020’lerde Ay programına yeniden başlayacağını ve bu konuda iş birliğine sıcak baktıklarını söylemişti.
Rusya'da 2015 yılında da eski soruşturma komitesi sözcüsü ABD'nin gerçekten Ay'a gidip gitmediğinin araştırılması için çağrı yapmıştı.
(Euronews)
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