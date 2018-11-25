'Amerikalıların Ay'a ayak basıp basmadığını kontrol edeceğiz'

Rogozin, Amerikalıların 20 Temmuz 1969'da Ay’a gerçekten gidip gitmedikleriyle ilgili bir soruya "Böyle bir görev belirledik. Ay'a uçmak ve kontrol etmek, Amerikalılar Ay'a gerçekten gittiler mi gitmediler mi" diyerek gülerek cevapladı.