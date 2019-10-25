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Amerikalıların üçte ikisi: ABD iç savaşa doğru sürükleniyor

Georgetown Siyaset ve Kamu Hizmeti Enstitüsünün anketine göre, Amerikan halkının üçte ikisi, ABD'nin iç savaşa doğru sürüklendiğini düşünüyor.

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Bir kamuoyu araştırmasına göre, Amerikan halkının üçte ikisi ülkenin iç savaşa sürüklendiğini düşünüyor.
 
Georgetown Siyaset ve Kamu Hizmeti Enstitüsü, 6-10 Ekim'de bin kayıtlı seçmenle ülkenin geleceğine ilişkin beklentileri üzerine yaptığı anketin sonucunu yayımladı.
 
Ülkede olası bir iç savaş ihtimalinin sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 67'sinin "ABD'nin iç savaşın eşiğinde olduğu" yönünde görüş bildirdiği belirtildi.
 
Ankette, Amerikalıların büyük çoğunluğunun ülke genelinde siyasi, etnik ve sınıf ayrılıklarının daha da derinleştiği görüşüne sahip.
 
Katılımcıların yüzde 90'ının "kaba ve rencide edici" olarak tanımladığı siyasetçileri, siyasi ayrışmanın sebebi olarak gördüğü ancak bunların isimleri konusunda ayrıştığı ifade edildi.
 
Cumhuriyetçi parti seçmenlerinin, Demokrat siyasetçilerin yanı sıra sosyal medya, ulusal gazeteler, CNN ve MSNBC gibi televizyon kanallarını siyasi ayrışmanın sorumlusu olarak gösterirken, Demokrat Parti seçmenleri ise, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi siyasetçiler ve Fox News'i suçladı.

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