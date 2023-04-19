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Dünya

Amerikan haber kanalı Fox News tazminat ödeyecek

Amerikan haber kanalı Fox News, ABD'de 2020 başkanlık seçimleri sırasında seçim sonuçlarıyla ilgili bilgileri kararttığı yönündeki haberleri nedeniyle davalık olduğu firma ile anlaşmaya vardı.

AA19 Nisan 2023 Çarşamba 01:56 - Güncelleme:
Amerikan haber kanalı Fox News tazminat ödeyecek
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Fox News'in milyonlarca oy pusulası üzerinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın aleyhine oynama yaptığını iddia ettiği Dominion Voting Systems Inc'e tazminat ödemeyi kabul etti.

Dominion firmasının avukatı tarafından yapılan açıklamada, Fox News'in 787 milyon dolardan fazla tutan bir meblağı ödeyeceği bildirildi.

Dalaware eyaletinde açılan dava dosyasında, Dominion Voting Systems Inc. isimli oy kullanma sistemleri üreticisi firmanın, seçim sonuçlarıyla ilgili sahtekarlık yaptığı ve "yalan olduğunu bildiği halde, haber değeri olduğu için yanlış bilgileri yayınladığı" iddiasıyla Fox News'ten 1,6 milyar dolar tazminat istediği belirtilmişti.

Dava dosyasında, eski Fox yapımcısı Maria Bartiromo'nun eski ABD Başkanı Trump'ın avukatları Rudy Giuliani ve Sidney Powell ile ön görüşme yaptığının ses kayıtlarına sahip olduğu bilgisinin yer aldığı ve Dominion firmasının Fox yönetimini bu kanıtı saklamakla suçladığı bilgisine yer verilmişti.

- Olay

Dominion 2021'de, Fox News ve Fox Business'ta sunucular ve konuklar tarafından ve sosyal medyada Dominion hakkında yapılan bazı iddialara itiraz ederek Fox News ve ana şirketi Fox Corp'a karşı iftira davası açmıştı.

Fox Corp. Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Murdoch 28 Şubat'ta, Fox News yorumcularının Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı yönündeki yanlış iddiasını "desteklediğini" kabul etmişti.

Dominion Voting Systems Inc. tarafından açılan 1,6 milyar dolarlık davada yemin altında sorgulanan Murdoch, "Bazı yorumcularımız bunu destekliyordu." ifadesini kullanmıştı.

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