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Amerikan askerlerine şehre girişi yasağı

İtalya’nın Vicenza kenti merkezine huzur bozan davranışları sebebiyle yaklaşık 2 bin ABD askerinin girişi yasaklandı.

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Karar bölge halkıyla ABD askerleri arasında çıkan arbede sonucu alındı. Vicenza’ya yerleştirilen 173. Hava Tugayı askerlerinin kentte huzursuzluk çıkarması sebebiyle geçici yasak kararı alındı. İki genç Vicenzalı görev başında olmayan paraşütçülerin uğrak mekanı olan bir su kaynağının yakınlarında sözlü bir tartışmanın ardından çok sayıda ABD askeri tarafından darp edildiklerini söyledi. Belediye Başkanı Francesco Rucco da üs komutanından özel kısıtlayıcı önlemler almasını talep etti. Komutan Kenneth Burgess de 45 gün boyunca yasak bölgeye giren ABD askerlerininin disiplin cezası alacağını açıkladı. 

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