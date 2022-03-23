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Dünya

Amerikan basını iddia etti: Zelenski o Rus milyardere yaptırım uygulanmasını istemiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan, Rus milyarder Roman Abramovich'in 'Rusya ile arabuluculuk yapabilir' gerekçesiyle yaptırım listesine alınmamasını istediği iddia edildi.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 23:09 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 23:11
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus milyarder Abramovich'in Zelenski ile Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği bildirildi.

Habere göre Zelenski, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray bunun üzerine yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenski'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi, AB ile koordineli şekilde önceki hafta çok sayıda Rus oligarka yaptırım kararı almış ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulmuştu.

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