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Amerikan basını Türkiye’nin diplomatik zaferini yazdı: Erdoğan sildi süpürdü

Türkiye’nin Barış Pınarı ile sahadaki kazanımlarını Soçi ve Ankara’da masada da devam ettirmesi Amerikan basınında geniş yer buldu. Wall Street Journal gazetesi “Erdoğan silip süpürdü, Türkiye Suriye’de istediğini aldı” değerlendirmesinde bulundu. 

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Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını hem sahada hem de masada sürdürmesi ve akabinde elde ettiği diplomatik kazanımlar dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi’de Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı Suriye anlaşması, ABD’de deprem etkisine neden oldu. Amerikan basını, Türkiye’nin istediği güvenli bölgeyi oluştururken ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırımları kaldırmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi olarak yorumladı. 

GÜÇ DENGESİ DEĞİŞTİ  

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi başyazısında, Suriye’de ‘harika bir sonuç’ elde ettiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirdi. “Bu doğru ama eğer Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan’ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çıkarlarını kastediyorsa” diyen WSJ, “Erdoğan silip süpürdü; Türkiye Suriye’de istediğini aldı” değerlendirmesinde bulundu. Türk ve Rus güçlerinin, sınırda ve büyük oranda Suriye’nin kuzeyinde devriye gezecek olmalarının güç dengesinin değiştiğinin işareti olduğunu aktaran WSJ, “Trump’ın bahsettiği ve Erdoğan’ın kazandığı güvenli bölge sadece Türkiye, Rusya ve İran için güvenli” ifadelerine yer verdi. 

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