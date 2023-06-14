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Dünya

Amerikan basını yazdı: Yaralanan 10 ABD askeri Almanya'ya nakledildi

Suriye'de helikopter kazasında yaralanan 10 ABD askerinin tedavi için Almanya'ya nakledildiği bildirildi.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 02:42 - Güncelleme:
Amerikan basını yazdı: Yaralanan 10 ABD askeri Almanya'ya nakledildi
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New York Times'ın haberine göre, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'la mücadele için bulunan ABD komando biriminden 10 asker, helikopter kazasında yaralandıktan sonra Almanya'da tedavi altına alındı.

Üç üst düzey askeri yetkili, pazar günü Suriye'nin kuzeydoğusunda meydana gelen bir helikopter kazasında 22 askerin yaralandığı, söz konusu askerlerin DEAŞ örgütüne baskın yapmakla görevli gizli Delta Kuvvetleri komando biriminin üyesi olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, komandoları taşıyan bir MH-47 Chinook helikopterinin belirsiz bir nedenden dolayı düştüğünü, ciddi şekilde yaralanan 10 askerin Almanya'daki Amerikan tıp hastanesine götürüldüğünü, ancak hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Orta Doğu ve Güney Asya'daki operasyonları denetleyen Pentagon Merkez Komutanlığı, pazartesi gecesi yaptığı kısa açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki "bir helikopter kazasında" 20'den fazla askerin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, askerlerden 10'unun bölge dışındaki hastanelere tahliye edildiği belirtilmiş, söz konusu olayda hiçbir düşman ateşinin açılmadığı aktarılmıştı.

ABD, Suriye'de DEAŞ ile mücadele için hala 900'den fazla asker bulunduruyor.

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