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Dünya

Amerikan bombardıman uçağı, o ülkenin hava sahasını kullandı

ABD'nin B-52 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağının, iki ülke hava kuvvetleri arasında ortak bir çalışma çerçevesinde Suudi Arabistan hava sahasından geçtiği bildirildi.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 02:50 - Güncelleme:
Amerikan bombardıman uçağı, o ülkenin hava sahasını kullandı
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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Twitter hesabındaki paylaşımda, ülke hava sahasını geçişi sırasında B-52 bombardıman uçağına Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet F-15SA savaş uçağının refakat ettiği kaydedildi.

Paylaşımda geçişin iki hava kuvvetleri arasında ortak bir çalışma çerçevesinde bölgenin istikrarı ve güvenliğini güçlendirme çabalarına katkıyı amaçladığı vurgulandı. Ortak çalışmanın içeriğine dair bilgi verilmedi.

Hava sahasından geçişi sırasında B-52'nin fotoğrafları da paylaşıldı.

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