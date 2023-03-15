Amerikan bombardıman uçağı, o ülkenin hava sahasını kullandı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Twitter hesabındaki paylaşımda, ülke hava sahasını geçişi sırasında B-52 bombardıman uçağına Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet F-15SA savaş uçağının refakat ettiği kaydedildi.

Paylaşımda geçişin iki hava kuvvetleri arasında ortak bir çalışma çerçevesinde bölgenin istikrarı ve güvenliğini güçlendirme çabalarına katkıyı amaçladığı vurgulandı. Ortak çalışmanın içeriğine dair bilgi verilmedi.

Hava sahasından geçişi sırasında B-52'nin fotoğrafları da paylaşıldı.

