OAS'tan yapılan açıklamada, yüzlercesinin cezası halihazırda ev hapsine çevrilen, "siyasi tutukların serbest bırakılmasının" memnuniyetle karşılandığı ancak parmaklıklar ardında kalan tüm muhaliflerin serbest bırakılmasının ve davalarının düşürülmesinin “mecburi" olduğu bildirildi.

Açıklamada, sürgündeki Nikaragualılar için de benzer teminatlar istendiği kaydedildi.

Muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakına göre en az 200 muhalif hakkında tutuklama kararı bulunuyor.

Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti tarafından bu hafta yapılan açıklamada, muhalefetle daha önce varılan uzlaşma gereği, geçen yılki hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları için "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan muhaliflerin tamamının serbest bırakıldığı belirtilmişti.

Nikaragua Siyasi Tutuklular Birliği (UPPN) ise Ortega hükümetinin bütün siyasi tutukluları serbest bırakmadığını, halen 80'den fazla siyasi tutuklunun hapishanede olduğunu ileri sürmüş ve bütün siyasi tutukluların serbest bırakılmaması halinde tekrar sokak gösterileri düzenleyeceklerini açıklamıştı.

Ortega hükümeti, önceki ayın başından itibaren, hükümet karşıtı protestolarda gözaltına alınan ve "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan çeşitli sayılarda protestocunun ev hapsine alındığını duyurmuştu.

HÜKÜMET VE MUHALİFLER ARASINDA GÖRÜŞMELER

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı.

Muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını açıklamıştı.

Hükümet, ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan muhalif protestoculardan halen cezaevinde bulunanların tamamının 90 gün içinde serbest bırakılacağı ifade edilmişti.

Hükümet, son aylarda benzer şekilde, muhalifler tarafından "siyasi tutuklu" olarak adlandırılan mahkumları serbest bırakıyor olsa da, muhalefetteki Yurttaş İttifakı, geçen ayın başlarında, mahkumların tamamının serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek görüşmelerden çekilmişti.

NİKARAGUA'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLER

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.