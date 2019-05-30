28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9916
  • 6,6773
  • 245.712
  • 88.648
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Amerikan gözcü uçağı Kırım dolaylarında uçuş yaptı

Son dönemlerde Rusya’ya yakın noktalarda gözlem uçuşu gerçekleştiren Amerika son olarak Kırım dolaylarında yine gözlem uçuşu yaptı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün öğle saatlerinde Rus radarları tarafından da tespit edilen ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 157316 kayıt numaralı Lockheed EP-3E tipi gözlem uçağı, Yunanistan’ın Girit Adası'nda bulunan NATO üssünden kalkış gerçekleştirdi. Moskova saatiyle 12.15 sularında Karadeniz ve Kırım çevresinde uçuşlar gerçekleştiren uçak görevini 14.40’ta tamamlayarak Girit Adası'ndaki üsse geri döndü.
 
ABD uçakları Rusya’nın Baltık Denizi çevresinde ve Karadeniz üzerinde son dönemlerde çok sayıda uçuş gerçekleştirdi.
 
RUSYA UÇUŞLARIN DURDURULMASINI İSTEDİ, ABD REDDETTİ
 
Rus haber siteleri, gerçekleşen uçuşların Rusya Savunma Bakanlığı ve hava istihbaratı tarafından izlendiğini belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı uçuşlarını aralıksız sürdüren ABD’ye tepki göstererek bu uçuşların artık durdurulması gerektiğini belirtti. Pentagon ise Moskova’nın bu çağrısını reddederek uçuşların devam edeceğini aktardı. Rus basını ayrıca ABD gözlem uçaklarının Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerine yakın noktalarda uçuşlar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu uçuşların yeni bir diplomatik krize neden olabileceğini okuyucularına aktardı.

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı yükseldi

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Baskın düzenledi! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Doğum ve evlat edinene part-time çalışma var!

Doğum ve evlat edinene part-time çalışma var!

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı, ödenecek ücretler belli oldu

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Resmi Gazete'de yayımladı, 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak

Resmi Gazete'de yayımladı, 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak
 

POPÜLER HABERLER

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

İnşaat çalışmasında bulundu! Herkes şaşırdı...

İnşaat çalışmasında bulundu! Herkes şaşırdı...

Bu adaya insanlar giremiyor

Bu adaya insanlar giremiyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA