Dün öğle saatlerinde Rus radarları tarafından da tespit edilen ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 157316 kayıt numaralı Lockheed EP-3E tipi gözlem uçağı, Yunanistan’ın Girit Adası'nda bulunan NATO üssünden kalkış gerçekleştirdi. Moskova saatiyle 12.15 sularında Karadeniz ve Kırım çevresinde uçuşlar gerçekleştiren uçak görevini 14.40’ta tamamlayarak Girit Adası'ndaki üsse geri döndü.

ABD uçakları Rusya’nın Baltık Denizi çevresinde ve Karadeniz üzerinde son dönemlerde çok sayıda uçuş gerçekleştirdi.

RUSYA UÇUŞLARIN DURDURULMASINI İSTEDİ, ABD REDDETTİ

Rus haber siteleri, gerçekleşen uçuşların Rusya Savunma Bakanlığı ve hava istihbaratı tarafından izlendiğini belirtirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı uçuşlarını aralıksız sürdüren ABD’ye tepki göstererek bu uçuşların artık durdurulması gerektiğini belirtti. Pentagon ise Moskova’nın bu çağrısını reddederek uçuşların devam edeceğini aktardı. Rus basını ayrıca ABD gözlem uçaklarının Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerine yakın noktalarda uçuşlar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu uçuşların yeni bir diplomatik krize neden olabileceğini okuyucularına aktardı.