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Amerikan marşıyla Trump’a yalvardılar! 

Suçluların Çin’e iadesi yasasına tepkiyle başlayan ve renkli devrim kalkışmasına dönüşen Hong Kong’daki gösterilerde, eylemciler, yeni bir skandala imza attı.

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Binlerce Hong Konglu şehrin ada kısmında bulunan Merkez İstasyonu yakınındaki Amerikan Konsolosluğu önünde toplanarak ABD Başkanı Donald Trump’tan özgürlük ve demokrasi adına yardım istedi. Yerel saatle 14.30’da başlayan 14’üncü haftadaki gösteride maske takıp ellerinde ABD bayrağı taşıyan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’a “Hong Kong’u Özgürleştir” sloganıyla çağrıda bulundu. Amerikan milli marşı okuyarak Trump’tan ülkelerini işgal etmesini isteyen göstericiler ayrıca, ABD’ye ‘Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası’nı senatodan geçirmesi çağrısı yaptı. Söz konusu yasa, Washington yönetiminin Hong Kong’daki yetkililere yaptırımlarda bulunabilmesini sağlayacak.

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