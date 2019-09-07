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Amerikan medyası İslamofobiyi besliyor

ABD’de medya ve azınlıklar üzerine yapılan bir araştırmaya göre medyanın, en fazla olumsuz haberleri Müslüman azınlık hakkında yaptığı belirlendi. Araştırmaya göre İslamofobi eleştirileri yüzde 2 iken antisemitizm eleştirileri ise bunun tam 8 katı medyada yer buluyor.

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Amerika'da ana akım medya kuruluşları ile ilgili yapılan araştırmada müslümanlar aleyhinde sürekli kara propaganda yapıldığı ortaya çıktı. Vermont eyaletindeki Azınlıkların Medya Portreleri Projesi Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmada, ABD’de yayın yapan 4 ulusal gazetenin 2018’de azınlıklar üzerine yaptığı haberler ele alındı. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal ve USA Today gazetelerinde Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikan, Hispanik, Yahudi ve Müslüman grupların geçtiği haberler incelendi. Toplam 26 bin 626 makalede, 9 bin 32 ile en fazla Müslümanlar haberlere konu edilirken, 6 bin 499 defa Afrikalı Amerikanlardan ve 5 bin 980 defa da Yahudilerden bahsedildiği görüldü. Araştırmacılar, her bir makalenin azınlıklar hakkında ne kadar olumlu ya da olumsuz olduğu konusunda sıfır noktasını baz alarak puanlama tablosu oluşturdu.

MÜSLÜMANLAR HEDEFTE

Müslümanlar, eksi 0,70 ile en fazla olumsuz haber yapılan grup çıkarken, eksi 0,12 ile Hispanikler ikinci sırada, Yahudiler de eksi 0,05’te üçüncü sırada yer aldı.Proje Başkanı Erik Bleich,“Diğer gruplarla karşılaştırınca Müslümanlar olumsuz haber konusunda çok ileride” dedi. Müslümanlarla ilgili haberlerin yüzde 92’sinin ABD dışındaki bölgelere atıfta bulunduğuna dikkat çekilen araştırmada,kültür alanında Müslümanlardan sadece yüzde 21 oranında bahsedilirken, siyasi alanda bu oranın yüzde 84 omduğu kaydedildi. Araştırmacılar, Müslümanların haber yapıldığı makalelerde İslamofobi ve İslam karşıtlığı eleştirilerinin sadece yüzde 2 oranında geçtiğini kaydederken, Yahudilerle ilgili makalelerde ise antisemitizmin yüzde 17 oranında kullanıldığının altını çizdi.

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