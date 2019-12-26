Amerikan ordusu Afrika’dan çekiliyor

26.12.2019 02:13 - Güncelleme: 26.12.2019 02:13

New York Times gazetesi, Amerikan ordusunun başta Afrika ülkeleri olmak üzere bazı bölgelerdeki kuvvetlerini geri çekeceğini iddia etti. Gazete, ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, Amerikan Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Batı Afrika bölgesindeki askeri gücünün önemli bölümünü çekmeyi planladığını yazdı. Haberde Amerikan askerlerinin bazı Afrika ülkelerini tamamen terk edeceği, çekilme kapsamında Nijer’de inşa edilen 110 milyon dolarlık insansız hava aracı üssünün de terk edileceği vurgulandı.

FRANSA YALNIZ KALACAK

Savunma Bakanı Mark Esper’in talimatı doğrultusunda hazırlanan çekilme planı kapsamında ABD’nin bundan böyle Fransa’ya Mali, Nijer ve Burkina Faso’daki terörle mücadele operasyonlarında destek vermeyeceği belirtiliyor. ABD’nin plan kapsamında Irak’taki asker sayısını da 5 binden 2 bin 500 civarına çekmeyi planladığı öne sürülüyor. ABD’nin halen denizaşırı ülkelerde 200 bin civarında askeri bulunuyor.