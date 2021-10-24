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Dünya

Amerikan vatandaşları Afgan mültecilere sponsor olabilecek

ABD yönetiminin ülkeye sığınan Afganlar için fırsatlar yaratmak amacıyla savaş gazileri başta olmak üzere vatandaşların Afgan mültecilere sponsor olmasını mümkün hale getireceği açıklandı.

AA24 Ekim 2021 Pazar 01:47 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 01:48
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Amerikan CNN televizyonunun haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ülkede askeri üslerde kalan 55 binden fazla Afgan mülteciyi kalıcı olarak yerleştirmek üzere bir sponsorluk programı üzerinde çalıştığı bildirildi.

ABD'de mültecilik sisteminde bugüne kadar yapılan en büyük değişiklik olarak nitelendirilen program kapsamında 18 yaşın üzerindeki ABD vatandaşlarının, 5 kişiye kadar gruplar oluşturarak sponsorluk başvurusu yapabileceği belirtildi.

Sponsorların, gerekli güvenlik kontrollerini geçtikten sonra Afgan aileler için 90 güne kadar finansal destek kampanyaları düzenleyeceği ve uygun bulunursa bir aileye sponsor olacağı ifade edildi.

Yönetimin Afgan yerleşimci programı sorumlusu ve eski Delaware Valisi Jack Markell, yaptığı açıklamada programın savaş gazilerinin talepleri yönünde, ABD'ye hizmet etmiş Afgan mültecilere kucak açmak için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

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