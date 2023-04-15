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Dünya

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde iftar düzenlendi

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen iftar programına, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Ürdünlü ekip de davet edildi.

AA15 Nisan 2023 Cumartesi 02:53 - Güncelleme:
Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde iftar düzenlendi
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Büyükelçiliğin başkent Amman'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı ile organize ettiği "vefa iftarına", deprem bölgelerinde görev yapan Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekibi, Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden subaylar katıldı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra Türkiye'ye giden Ürdünlü arama kurtarma kahramanlarını davet etmek üzere bu programı organize ettiklerini söyledi.

Ürdün'ün deprem bölgelerine yönelik insani yardımlarını takdir ettiklerini dile getiren Ozan, Türkiye olarak deprem sırasında insani yardımlarla Türk halkıyla dayanışma içinde olanları unutmadıklarını belirtti.

Ürdün, 6 Şubat'ta meydana gelen "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım malzemesi taşıyan 13 uçak ve 110 tır ile 10 ambulans ve 10 bin çadır göndermişti.

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