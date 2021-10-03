Amrayev: Türk dünyası için muzaffer bir dönem oldu

AA 3 Ekim 2021 Pazar 12:55 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 12:58

Amrayev, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü" olarak kutlanan, Türk devletleri arasındaki iş birliğini kurumsallaştıran Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 12. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bu günün her yıl 3 Ekim'de kutlandığını belirten Amrayev, "Üye devletlerin, ortak çatıları olan Türk Konseyi'nin, on yıl gibi kısa bir süre zarfında, bölgesinde ve ötesinde saygın ve etkili bir kurum haline gelerek elde ettiği başarıları ve üretken çabalarıyla gurur duyduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönem geçirildiğini hatırlatan Amrayev, "Tüm zorluklara rağmen 2020-2021 dönemi Türk dünyası için muzaffer bir dönem olmuştur. Bu süre içinde, başta Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olmak üzere elde edilen çok önemli başarılar sayesinde birliğimiz daha da güçlenmiştir. 44 gün süren Vatan Muharebesi sırasında Türk Konseyi, tüm üye devletler adına Azerbaycan'ın haklı davasını en güçlü şekilde desteklemiş ve elde ettiği zafer tüm devletlerimiz için bir gurur kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Amrayev, bu yıl düzenlenen Türkistan Zirvesi'ne ilişkin şunları kaydetti:

"Devlet başkanlarımızın Türkistan Zirvesi'nde verdikleri en çarpıcı mesaj ise kendi ülkelerinin bayraklarının hemen yanında konseyimizin bayrağını da yerleştirerek çizdikleri birlik ve beraberlik tablosu olmuştur. Bu, örgütün çabalarına en üst düzeyde verilen güçlü taahhüt ve bağlılığın en somut göstergesidir. Bu noktada belirtmek isterim ki kardeş Türkmenistan'ın Türk Konseyi'ne beklenen katılımı, gündemimizi önemli ölçüde zenginleştirip, güçlendirecek ve teşkilatımız içindeki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracaktır."

Konsey çalışmaları kapsamında ekonomiden ulaştırmaya, sağlıktan eğitime, gençlik ve spordan turizme kadar 20'den fazla iş birliği alanında somut ve verimli işlere imza atıldığına dikkati çeken Amrayev, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) desteklemeyi hedefleyen Türk Yatırım Fonu'nun çok yakında hayata geçmesiyle ekonomik iş birliği sahasındaki yoğun çabalarının meyvelerini vereceğinin altını çizdi.

Salgın şartlarında da konseyin uyum içinde çalıştığına vurgu yapan Amrayev, "Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliğine başladık, her alanda pandemi sonrası dönemi planlarımıza dahil ettik. Tarım, su, göç gibi yeni iş birliği alanlarında çalışmalar yapmak üzere harekete geçtik. Bu zorlayıcı dönemde ülkelerimizin birbirlerine muazzam teknik ve insani yardım sağladığını ve salgınla mücadelede en iyi uygulamaları ve deneyimlerini sürekli olarak paylaştığını özellikle vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Amrayev, kasımda İstanbul'da yapılacak İstanbul Zirvesine de değinerek, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'nda yer alan yeni hedef ve girişimlerle, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin daha yakın iş birliği ve daha derin bütünleşmenin olacağı yeni bir aşamaya girdiğini kaydetti.