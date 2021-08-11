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Dünya

Anastasiadis'e isyan: Aklımızla dalga geçiyor

Kıbrıs meselesinde Türk tarafının çözüm odaklı her girişimine karşı çıkan ve hakarete varan ifadeler kullanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e Rumlar da öfke kusuyor. Rum medyası, Anastasiadis'in çözümsüzlüğün baş sorumlusu olduğunu yazdı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:04 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:04
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Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin her türlü öneri ve girişime karşı çıkan ve soruna yol açan nedenlerde ısrarcı olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e, Rumların öfkesi artıyor.

"İKİYÜZLÜLÜĞÜ TEMSİL EDİYOR"

Rum medyasında, Anastasiadis'e yönelik "Rum liderliğinin ezeli ve kolektif ikiyüzlülüğünü temsil ediyor" ifadesi kullanıldı.

Yunanca yayım yapan Politis Gazetesi'nin yazarı Dionysis Dionysiou, Rum lideri sert sözlerle eleştirdi. Rum lideri İnterpol tarafından aranan uluslararası dolandırıcılara pasaport vererek ülkeyi itibarsız bir devlete çevirmekle suçladı.

"AKLIMIZLA DALGA GEÇİYOR"

Dionysiou, "Sorunlarımızı, Türkiye'ye yaptırım uygulayacağına dair aklımızla dalga geçen ve fiiliyatta uluslararası olarak çözümsüzlüğün baş sorumlularından biri olarak gösterilen Anastasiadis'ler çözecek değildir. Siyasi sahneden kaybolmadığı sürece aydınlık günler görme olasılığımız yok" dedi. (Yeni Şafak)

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