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Dünya

Anayasa Komitesi tehdit ediliyor

MYK Başkanı Nasır el-Hariri, Suudi Arabistan’ın komitedeki 8 bağımsız adayın seçilmesi için Riyad’da düzenlediği toplantıya tepki göstererek, “Bu Anayasa Komitesi’nin çalışmalarını tehdit etmektedir” dedi. 

30.12.2019  03:10 - Güncelleme: 30.12.2019  08:28
Suriye’de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır el-Hariri, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın komitedeki 8 bağımsız üyenin belirlenmesi için dün Riyad’da düzenlediği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan’ı, İdlib’de insani kriz sürerken böyle bir toplantı düzenlediği için kınadıklarını belirten Hariri, şunları kaydetti: “Riyad toplantısına itiraz ediyoruz. Toplantının hiçbir hukuki dayanağı yok. Komitenin iç tüzüğünde böyle bu toplantıya ilişkin herhangi bir madde yok. Toplantının bu şekilde hızlı yapılması Anayasa Komitesi’nin çalışmalarını tehdit etmektedir. Bu durum muhaliflerin lehine değil. Rejim bu durumu fırsata çevirip anayasa çalışmalarından kaçmak için bahane bulacak ve siyasi süreç olumsuz etkilenecek.”
 
Hariri, toplantıya davet edilmediğinin de altını çizerek, “Toplantıya davet edilen kişilerin hiçbiri de Suriye’nin içinden değil, birçoğu bağımsız değil, gelenlerin büyük bir kısmı siyasi partilere ve oluşumlara mensup. Umarız Suudi Arabistan toplantının konu başlıklarını gözden geçirir ve Suriye halkının acılarını hatırlar” diye konuştu.
 
BU ADIM HUKUKSUZ
 
Suriyeli muhaliflerin bölünmemesi temennisinde bulunan Hariri, uygun şartların sağlanması halinde Suudi Arabistan’ın sponsorluğunda bir konferans düzenlemeye de hazır olduklarını dile getirdi. Hariri, Suudi Arabistan’ın Suriye muhalefetini gruplaştırmaya çalışmadığını tam tersine güçlendirmeye çalıştığını savunarak, “Bizim itirazımız bu adımın hukuksuz olması ve toplantıya davet edilme kriterleridir” ifadelerini kullandı.  

MYK yapısı ve Riyad toplantısı

Suriye’de muhaliflerin Kasım 2017’de oluşturduğu MYK, 36 üyeden oluşuyor. Komitede, SMDK’dan 8, askeri gruplardan 7, bağımsızlardan 8, Koordinasyon Heyeti’nden 5, Moskova Platformu’ndan 4 ve Kahire Platformu’ndan 4 üye yer alıyor. Komitedeki bağımsızlar, komitedeki grupların önerdiği kişilerden seçiliyordu, ancak Suudi Arabistan komitedeki bağımsız adayların belirlenmesi için hafta başında 80 kişiyi Riyad’a davet etmişti. Dün başkent Riyad’da düzenlenen toplantıya MYK’dan kimsenin davet edilmemesi muhalefet kanadından tepki gördü. Muhalif kaynaklar, toplantıda MYK’ye SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK’lı isimlerin seçilmesinden endişe duyuyor.

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