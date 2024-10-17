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Dünya

Anayasayı değiştiren Kuzey Kore, Güney için ilk kez bu ifadeyi kullandı

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin anayasasında yapılan değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez 'açık bir şekilde düşman devlet' olarak tanımlandığını bildirdi. Öte yandan Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından Güney Kore ile kara ve demir yolu bağlantılarının tamamen kesildiği belirtildi.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
Anayasayı değiştiren Kuzey Kore, Güney için ilk kez bu ifadeyi kullandı
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KCNA'nın haberine göre, Güney ile son dönemlerde gerilim tırmanırken, Kuzey Kore, bölgede tansiyonu artıracak bir anayasa değişikliği yaptı.

Haberde, Kuzey Kore'nin anayasada yaptığı değişiklikle Güney Kore'nin ilk kez "açık bir şekilde düşman devlet" olarak tanımlandığı ifade edildi.

Koreleri birbirine bağlayan yolların bir kısmının 15 Ekim'de patlatılmasının nedenine de değinilen haberde, bu gelişmenin anayasa değişikliğine uygun şekilde "kaçınılmaz ve meşru" tedbirler olduğu kaydedildi.

Haberde açıklamasına yer verilen Kuzey Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü ise Pyongyang'ın güney sınırlarını "kalıcı olarak güçlendirmek için önlemler almayı sürdüreceğini" kaydetti.

Öte yandan, Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "birleşme karşıtı" olarak nitelenen "düşman devlet" tanımlaması kınandı.

Açıklamada ayrıca, "Kuzey'in provokasyonlarına güçlü bir şekilde karşılık verileceği" yinelendi.

- KUZEY KORE'DEN "ANAYASANIN YENİDEN YAZILMASI ÇAĞRISI"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ocakta Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

- KORELER ARASI BAĞLANTI TAMAMEN KESİLDİ

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gyeongui ve Donghae yollarının bir bölümünde bağlantının kesildiği kaydedildi.

Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin Güney Kore'ye giden kara ve demir yollarının 60 metrelik bölümünü havaya uçurduğu belirtildi.

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