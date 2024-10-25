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Dünya

And Parlamentosu'nda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle saygı duruşu

TBMM heyetinin Kolombiya ziyareti kapsamında, And Parlamentosunun 45. yıl dönümü törenlerinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

AA25 Ekim 2024 Cuma 09:26 - Güncelleme:
And Parlamentosu'nda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle saygı duruşu
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Başkent Bogota'daki And Parlamentosu binasında gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan And Parlamentosu Başkanı Gustavo Pacheco, şunları söyledi:

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Yönetim kurulu olarak bir açıklama kaleme alacağız ve bunu parlamenter diplomasi çerçevesinde yayımlayacağız. Bu bildiriyi Türkiye'nin Kolombiya Büyükelçiliğine ileteceğiz ve diğer büyükelçilerimize de göndereceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Türkiye'de bize gösterilen sıcak misafirperverlik için de teşekkür ederiz. Saldırıda hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum."

Saygı duruşunun ardından And Parlamentosu 45. yıl dönümü törenlerine geçildi.

  • And Parlamentosu
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  • terör saldırısı

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