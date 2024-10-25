And Parlamentosu'nda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle saygı duruşu

Başkent Bogota'daki And Parlamentosu binasında gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan And Parlamentosu Başkanı Gustavo Pacheco, şunları söyledi:

"Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz. Yönetim kurulu olarak bir açıklama kaleme alacağız ve bunu parlamenter diplomasi çerçevesinde yayımlayacağız. Bu bildiriyi Türkiye'nin Kolombiya Büyükelçiliğine ileteceğiz ve diğer büyükelçilerimize de göndereceğiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Türkiye'de bize gösterilen sıcak misafirperverlik için de teşekkür ederiz. Saldırıda hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum."

Saygı duruşunun ardından And Parlamentosu 45. yıl dönümü törenlerine geçildi.

