ANEL Koalisyon hükümetinden ayrılıyor Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos, Başbakan Çipras ile 'Makedonya' konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa etti. Kammenos koalisyon hükümetinden de ayrılacaklarını açıkladı.