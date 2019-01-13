ANEL Koalisyon hükümetinden ayrılıyor
Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos, Başbakan Çipras ile 'Makedonya' konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle istifa etti. Kammenos koalisyon hükümetinden de ayrılacaklarını açıkladı.
- Ajanslar
Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos, bakanlık görevinden istifa etti. Kammenos ayrıca koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı.
Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu.
Yaklaşık 4 yıldır "milli birlik hükümetinde" yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakana söyledim.
Hükümette kalamayız." dedi. Kammenos, Başbakana iş birliği için teşekkür ettiğini belirterek "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor." ifadesini kullandı.
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